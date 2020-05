Balkonowa dyskoteka odbędzie się dziś wieczorem w Szubinie. Wspólne, choć osobne tańce na balkonach bloków przy ulicy Dąbrowskiego organizuje Stowarzyszenie Szubiniacy.

– Postanowiliśmy zorganizować tę dyskotekę, aby umilić mieszkańcom ten trudny czas spowodowany pandemią koronawirusa. Zachęcamy mieszkańców do wyjścia na balkony i wspólnej zabawy. Prosimy by przystrojenie balkonów, wywieszenie światełek, tak by pokazać, że jesteśmy razem. Nie zapomnieliśmy o pozostałych mieszkańcach gminy, dlatego całe wydarzenie transmitowane będzie na facebooku i youtube. Zabawę poprowadzi dj Matt Gronowski, usłyszeć będzie można najlepsze przeboje lat 70., 80., 90. oraz muzykę współczesną – powiedział prezes Stowarzyszenia Szubiniacy, Patryk Dzikowski.Sprzęt nagłaśniający pojawi się między między blokami przy Dąbrowskiego 2 i Dąbrowskiego 10.Balkonowa dyskoteka potrwa od godziny 19.00 do 21.30.Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin Szubiniacy organizowało wcześniej także m.in. Letniego Sylwestra , a ostatnio, w trakcie epidemii, zbiórkę dla medyków ze szpitali. Personelowi szpitala zakaźnego w Bydgoszczy zawieźli artykuły spożywcze.