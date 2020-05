Działająca na terenie całej Polski firma Gaz-System przekaże 25 gminom 750 tysięcy złotych na zakup komputerów.

W naszym regionie pieniądze trafią do Baruchowa, Kowala i Janowca Wielkopolskiego. Jak mówi Iwona Dominiak, rzeczniczka firmy, komputery będą służyły najbardziej potrzebującym.– Program Gaz-System dla edukacji będzie realizowany na terenie województw w których spółka posiada sieci przesyłowe lub realizuje inwestycje infrastrukturalne. Jednym z kryteriów wyboru beneficjentów był niski poziom dochodu na mieszkańca, w związku z tym wsparcie dotrze, naszym zdaniem do najbardziej potrzebujących uczniów. Do każdej z gmin trafi 30 tys zł – dodała Iwona Dominiak.– Środki te będą przeznaczone na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w formie zdalnej w szkole podstawowej w Świątkowie. Po zakończeniu formy zdalnej sprzęt wróci do szkoły – powiedział Leszek Grzeczka, burmistrz Janowca Wielkopolskiego.Janowiec Wielkopolski już wcześniej otrzymał 60 tysięcy złotych na zakup komputerów do zdalnej nauki od Ministerstwa Cyfryzacji.