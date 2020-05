Grudziądzki szpital buduje nową sterylizatornię. Poprzedni obiekt jest za mały, a trzeba zwiększać bezpieczeństwo medyków i pacjentów.

– Dotychczasowa sterylizatornia była budowana na dwie sale operacyjne, więc kolosalna różnica i musimy zapewnić należyte warunki utrzymania narzędzi i sprzętu we właściwym stanie higienicznym i stąd potrzeba wybudowania tej sterylizatorni. Jest to zadanie, które nad nami ciąży już od wielu lat, wreszcie udało się to sfinalizować, łącznie z systemem informatycznym, z zasileniem we wszystkie media i z odpowiednim wykończeniem wszystkich pomieszczeń – mówi Piotr Jaskulski, zastępca dyrektora do spraw technicznych szpitala.Obiekt będzie gotowy jeszcze w tym roku. Grudziądzka lecznica od marca jest szpitalem jednoimiennym, gdzie leczone są osoby zarażone koronawirusem.