Kapitan Edmund Semrau, jeden z ostatnich żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Maczka, nie żyje. Miał 94 lata.

Do 1. Dywizji Edmund Semrau dołączył w Wielkiej Brytanii. Tam trafił przez Bliski Wschód z Syberii, gdzie cała mieszkająca w Chełmnie rodzina została wywieziona przez Sowietów po wybuchu wojny w 1939 roku. Będąc w 2. Szwadronie 1. Pułku Pancernego wziął udział w walkach pod Falaise w sierpniu 1944 roku, gdzie polska dywizja zablokowała niemieckim oddziałom drogę ucieczki. Gdy dotarli do granicy francusko-belgijskiej, czołg Edmunda Semraua został trafiony – cała załoga znalazła się w szpitalu.Jeszcze jesienią tego samego roku Semrau wrócił do dywizji, z którą wyzwolił Bredę.Po wojnie dwa lata stacjonował wraz z dywizją w Niemczech. W 1947 roku ponownie trafił do Wielkiej Brytanii, skąd w czerwcu 1948 roku wrócił do Polski – do matki i rodzeństwa (ojciec nie wrócił z zesłania).Do ostatnich miesięcy życia kpt. Semrau był bardzo aktywny – w październiku 2019 roku pojechał do Bredy na rocznicę wyzwolenia miasta, spotykał się z młodzieżą. Wystąpił w dokumencie Muzeum Historii Polski Niepokonany.