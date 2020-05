Bydgoska Rada Miasta przyjęła stanowisko w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Wniosek w tej sprawie zgłosił Jarosław Wenderlich z klubu radnych PiS.

Jak stwierdził radny, nadarza się okazja, by podziękować Ojcu Świętemu m.in. za ustanowienie diecezji bydgoskiej. - Honorowy obywatel Bydgoszczy zasługuje na takie upamiętnienie - mówił Jarosław Wenderlich odczytując stanowisko rady. - Pamiętamy i dziękujemy za całokształt pontyfikatu honorowego obywatela Bydgoszczy, w tym w szczególności za ustanowienie naszej diecezji oraz za pielgrzymkę do Bydgoszczy w 1999 roku. Wspominamy zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy. Ojciec św. był i jest dla wielu z nas życiowym przewodnikiem. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo św. Jana Pawła II będzie dla nas dalszym drogowskazem.Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Stulecie urodzin Karola Wojtyły obchodziliśmy 18 maja.