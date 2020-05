- Uzdrowisko Ciechocinek jest bezpieczne i gotowe na przyjęcie kuracjuszy - przekazał Polskiemu Radiu PiK prezes spółki Marcin Zajączkowski. Szefostwo spółki postanowiło wcześniej zrobić testy wszystkim pracownikom.

- Oprócz środków ochrony osobistej, dezynfekcji i procedur, musimy być pewni, że dostarczamy usługę w sposób bezpieczny – tłumaczy prezes. - To nie jest tylko kwestia założenia rękawic i maseczki, ale także dostarczania usług przez osoby, co do których nie ma żadnych wątpliwości, ze są zdrowe - dodaje.Dlatego szefostwo spółki zdecydowało, żeby personel dwóch obiektów, które jako pierwsze wznowią działalność, został w pełni „przetestowany”. - Na 156 osób nie mamy ani jednego wyniku pozytywnego na obecność koronawirusa – mówi prezes.Właścicielem spółki jest samorząd województwa. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał niedawno, że uzdrowiska zostaną uruchomione od 15 czerwca. Wszyscy pacjenci muszą jednak przejść testy w kierunku koronawirusa. Badania mają rozpocząć się 1 czerwca.