Jedna z ekip specjalistów z Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych w regionie właśnie wróciła do domu ze Śląska, gdzie wspierała tamtejsze służby w walce z koronawirusem. Na ich miejsce, na południe kraju pojechała kolejna kujawsko-pomorska zmiana.

21 maja br. (czwartek) kolejna już grupa (tym razem numer 3) dotarła na Śląsk – są to pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu oraz Wąbrzeźnie. Dzień przyjazdu poświęcony został na wymianę doświadczeń z grupą numer 2, przebywającą w województwie śląskim od 16 maja.W piątek natomiast (22 maja br.) pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie, Mogilnie (2 osoby) oraz Sępólnie Krajeńskim, po tygodniowej walce na Śląsku (docenianej nie tylko przez kolegów z PSSE w Bytomiu, ale i petentów z tego regionu!), powrócili do naszego województwa na zasłużony odpoczynek.- Dziękujemy Wam bardzo za Waszą postawę, poświęcenie i wielkie serce! Nie zdajecie sobie sprawy, jak wiele sił swoim uśmiechem dawaliście nam przez ten czas! Duma!! To jedno słowo oddaje więcej niż tysiąc innych! - czytamy w komunikacie WSSE Bydgoszcz.- Naszym kolejnym bohaterkom życzymy dużo sił oraz motywacji do ciągłego wspierania naszych rodaków z Południa! Jesteśmy pewni, że dobro powraca i do Was wróci ze zdwojoną mocą! Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu z naszego regionu, jak i całej Polski, sytuacja w województwie śląskim już niebawem zostanie opanowana.