Policja prowadzi postępowanie sprawdzające w związku z zawiadomieniem o zbieraniu w Świeciu podpisów pod jedną z kandydatur na prezydenta - poinformował oficer prasowy tamtejszej komendy powiatowej st. sierż Damian Jankowski.

Według „Tygodnika Bydgoskiego”, na policję wpłynęły trzy zawiadomienia w sprawie zbierania podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego na prezydenta. Do zbiórki miało dojść w Urzędzie Miejskim w Świeciu, a za sprawą miał stać wiceburmistrz Paweł Knapik.St. sierż. Jankowski potwierdził, że jedyne zawiadomienie ws. zbierania podpisów pod jedną z kandydatur na prezydenta wpłynęło do komendy 18 maja. Podał, że do zbierania podpisów miało dojść - jak określił - w jednym z urzędów w Świeciu, ale uchylił się od odpowiedzi, kto był wskazany jako organizator zbiórki.Wiceburmistrz Knapik (PO) zaprzeczył, jakoby organizował zbiórkę podpisów pod kandydaturą Trzaskowskiego. Nazywa te informacje pomówieniami.Policja ma 30 dni na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego i podjęcie decyzji o ewentualnym wszczęciu postępowania przygotowawczego.