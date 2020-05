Nie zapowiada dużych zmian na uczelni. Zamiast tego mówi o kontynuacji i doskonaleniu tego, co już zostało zapoczątkowane. Nowy-stary rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy spotkał się z dziennikarzami.

Prof. Jacek Woźny mówił o wizji rozwoju UKW i swoich planach na nową 4-letnią kadencję. A to m.in. dokończenie rozpoczętych przedsięwzięć. Chociażby kilkunastomilionowej inwestycji przy ul. Staffa na Wyżynach, gdzie w ramach Kontraktu Terytorialnego powstaje Centrum Pomocy Psychologicznej.- Dla nas jest to też nowa rzeczywistość, bo oprócz tego, że będą tam badania naukowe, to mamy na przykład jeszcze konieczność osiągania prawie 200 tys. zł „komercyjnego” z badań psychologicznych, więc też musimy rozstrzygnąć i dopracować jak te wskaźniki realizować. Poza inwestycjami chcemy zdecydowanie uczynić bardziej transparentnymi i sprawiedliwym wynagrodzenia na uczelni, zwłaszcza jeśli praca jest podobna i na podobnych stanowiskach, żeby nie było dysproporcji. No i bezustannie chcemy wreszcie uatrakcyjniać życie studenckie, wyrazić też swoje poparcie dla inicjatyw studenckich - powiedział nowo wybrany rektor.Prof. Jacek Woźny nie przewiduje zmian wśród swoich najbliższych współpracowników. Kolegia rektorsko-prorektorskie będą odbywały się w tym samym składzie. Nowy-stary rektor dobrze ocenia współpracę z uczelnią techniczną, ale jednocześnie podkreśla, że UKW i UTP są różnymi uczelniami.- Najchętniej widziałbym, ale to moje subiektywne wyobrażenie, federację uniwersytetu i politechniki. To byłoby najpiękniej. Federacja dwóch uniwersytetów, przy czym jeden z nich jest tak naprawdę politechniką, jest trochę nietypowym zjawiskiem - raczej związek uczelni bydgoskich. Sama federacja nie podniesie jakości ani UTP ani UKW, dlatego że mamy niewiele wspólnych pól. To trzeba naprawdę dobrze przemyśleć - podkreślił prof. Jacek Woźniak.Rekrutacja na UKW rozpocznie się 15 czerwca. Drugi termin to 5 października. Uczelnia przygotowała ponad 5 tys. miejsc. Swoją ofertę chce wzbogacić o 6 kierunków studiów. Wśród nich fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej tworzone razem z bydgoskim centrum onkologii oraz fizjoterapia.