Będą kolejne zmiany w organizacji ruchu w rejonie ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy. Od soboty (30 maja) wykonawca przystępuje do prac na odcinkach, po których obecnie poruszają się pojazdy.

Cały ruch zostanie przełożony na nowe jezdnie ulic: Solskiego, Kujawskiej i Bernardyńskiej. Dodatkowo zamknięte zostaną: dojazd do pl. Kościeleckich od strony ul. Bernardyńskiej oraz ul. Sieroca od strony ul. Kujawskiej. Zmieniona też będzie lokalizacja przystanków autobusowych.Wprowadzenie tych wszystkich zmian (przestawienie znaków, barier drogowych, przystanków) potrwa kilka godzin. Wykonawca będzie pracował już w piątek popołudniu, aby docelowa organizacja ruchu obowiązywała już od soboty rano.Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny, realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną już przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł. Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł. Inwestycja obejmuje budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego.