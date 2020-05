Około 30 procent wszystkich zaginięć w Kujawsko-Pomorskiem dotyczy najmłodszych. Fot. Pixabay.com

Około 30 procent wszystkich zaginięć w Kujawsko-Pomorskiem dotyczy najmłodszych. W poniedziałek przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Choć większość z nich udaje się odnaleźć już po pierwszej dobie, to takie sprawy są ogromnym dramatem dla rodzin i policjantów.

Jak ustrzec swoją pociechę przed niebezpieczeństwem?



- Małego dziecka pod żadnym pozorem nigdy i nigdzie nie należy pozostawiać bez opieki. Trzeba zatroszczyć się i dbać o dobre relacje z dzieckiem i nie pozwolić, aby zaniedbanie emocjonalne spowodowało chęć ucieczki czy szukania pomocy i zrozumienia u innych, obcych osób. Należy uczulić dziecko, aby zawsze informowało o tym, gdzie jest, aby znać plan dnia. Dobrze nauczyć swoje dziecko, aby pod żadnym pretekstem nie zbliżało się i nie wchodziło do pojazdu obcej osoby, aby zawsze, kiedy znajdzie się w niebezpieczeństwie głośno krzyczało, wzywało pomocy i jeśli to możliwe próbowało uciec - powiedziała mł. inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego w Bydgoszczy.



Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego wciąż poszukują 49 dzieci. 16 zaginęło co najmniej kilka lat temu.