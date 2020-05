Władze miejskie planują powstanie Parku Kulturowego „Cytadela Twierdzy Grudziądz”. Przedsięwzięcie ma wpisywać się w działania ochrony zabytków – poinformowała rzecznik prasowa magistratu Beata Adwent.

- Jednym z symboli naszego miasta są fortyfikacje. Dlatego chcielibyśmy zachować je dla przyszłych pokoleń i myślimy o ich ochronie. Miasto rozpoczyna prace nad powołaniem do życia Parku Kulturowego „Cytadela Twierdzy Grudziądz” – wskazała Adwent.Powstanie parku wiąże się z działaniami na rzecz ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego.- Ze względu na złożoną strukturę przestrzenną i funkcjonalną konieczne jest powołanie zespołu sterującego pracami nad przyszłym parkiem. Będzie on złożony z konserwatorów zabytków, historyków architektury militarnej, pasjonatów historii, architektów krajobrazu, przyrodników, samorządowców oraz osób zaangażowanych w promocję turystyki militarnej opracuje dokument określający w szczególności nazwę oraz granice parku, możliwe do wprowadzenia zakazy i ograniczenia – podkreśliła rzeczniczka magistratu.Finałem prac zespołu będzie powstanie planu ochrony parku. Chodzi o wypracowanie najbardziej efektywnych form zarządzania oraz wskazanie potencjalnych funkcji tego obszaru. Pomysłodawcą parku jest gospodarz Starówki w Grudziądzu Aleksander Klak.Magistrat zaprasza mieszkańców do konsultacji społecznych projektu. Władze miejskie chciałyby, żeby plan powstał przez najbliższe 24 miesiące.Grudziądzką cytadelę zbudowali Prusacy w drugiej połowie XVIII w. na rozkaz króla Fryderyka II po zajęciu nowych terenów wskutek pierwszego rozbioru Polski. Pełniła ona funkcję ochronną wobec przeprawy przez Wisłę. Obecnie jest stosunkowo dobrze zachowana. To jedna z największych fortyfikacji tego typu w Europie, dodatkowo cały czas użytkowana przez wojsko.