Do poważnego wypadku doszło w sobotę po godz. 23.00 przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z Zamczysko. Samochód osobowy wpadł w poślizg i uderzył w uliczną latarnię.

Autem podróżowały dwie osoby. - Pasażer z obrażeniami ciała trafił do karetki. Niestety kierująca pojazdem kobieta została uwięziona w jego wnętrzu – relacjonują strażacy, którzy wspólnie z ratownikami medycznymi i policjantami uwolnili zakleszczoną kobietę i przetransportowali ją do karetki, gdzie otrzymała fachową pomoc medyczną, a następnie trafiła do szpitala.W zdarzeniu udział brał tylko jeden samochód. - Wiele wskazuje na to, że doszło do niekontrolowanego poślizgu, który zakończył się uderzeniem w słup – mówią strażacy. Dokładny przebieg zdarzenia ustali policyjne dochodzenie.