Kilka dni temu w bydgoskim porcie zacumowała angielska barka kanałowa. Jak się okazało, to stara barka transportowa zbudowana w 1944 roku do przewożenia węgla. Jej właścicielem jest Edmund Mortimer, kapitan statków wycieczkowych pływających po londyńskich kanałach.

Z powodu wirusa rejsy zostały wstrzymane, więc nasz gość postanowił wykorzystać ten czas i pozwiedzać polskie kanały. Barkę sprowadził do Polski już w zeszłym roku. Najpierw drogą lądową do Malborka, a stamtąd już drogą wodną do Iławy i do Bydgoszczy. Kolejne w planach są Poznań i Szczecin.Nagranie rozmowy z Edmundem Mortimerem, którą przeprowadzili pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji