Dobre wieści z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chodzi o drogę S-10./fot. Łukasz Schreiber/Facebook

- Cieszę się, że mogę przekazać informację, że prace nad realizacją inwestycji S10 na trasie Toruń-Bydgoszcz nabrały tempa - zawiadamia minister Łukasz Schreiber. Odpowiedział tym samym na zarzut kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego wypowiedziany podczas wizyty w Solcu Kujawskim, że rząd wyrzucił z planów budowę drogi S-10.

Oto treść komunikatu zamieszczonego przez ministra Schreibera w mediach społecznościowych:



- Droga S10 to kluczowa inwestycja w woj. kujawsko-pomorskim, niezwykle oczekiwana przez mieszkańców. Ze względu na liczne wypadki w tym regionie, trasa nazywa jest drogą śmierci. Podczas wielu rozmów zarówno z Panem Premierem Mateusz Morawiecki, jak również z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda przekonywałem, że dynamiczny rozwój regionu nie będzie możliwy bez znaczącej i skokowej poprawy infrastruktury drogowej. Od początku kadencji zabiegałem o jak najszybsze podjęcie działań, uznając te inwestycje za kluczową sprawę dla poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Cieszę się, że mój głos został wysłuchany i dziś robimy duży krok w dobrym kierunku.



Realizacja odcinka S10 Toruń-Bydgoszcz będzie przebiegała w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i jest pierwszą z 4 inwestycji drogowych na terenie kraju, które zostaną zrealizowane w tym trybie. Po niedawnym zabezpieczeniu finansowaniana budowy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, to kolejna dobra wiadomość dla naszego województwa i kolejne potężne środki, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznacza na rozwój naszych terenów.



Szanowni Państwo, podobno w tej sprawie przyjechał do naszego województwa kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski... Nie miał chyba jednak ani dobrych, ani sprawdzonych informacji o stopniu zaawansowania prac rządu nad inwestycją i po prostu ktoś go przywiózł na wycieczkę...#PamiętamSkądJestem #Bydgoszcz - czytamy na stronie Łukasza Schreibera.