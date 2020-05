Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął procedurę wpisania wyrysowanych w czasach PRL-u haseł na murze zakładu mleczarskiego przy ul. Podgórskiej do rejestru zabytków.

Wnioskował o to Społeczny Komitet „Solidarni-Toruń pamięta". - Jest to świadectwo tamtego czasu, który już jest historyczny. Uznaliśmy, że trzeba je zachować dla potomności - mówi przewodniczący komitetu Jan Wyrowiński. - Wiadomo tylko jedno – 11 listopada 1981 roku była akcja malowania napisów w całym Toruniu i być może wtedy powstały, choć nie można wykluczyć, że później, być może w stanie wojennym.Hasła „Wolność + Sprawiedliwość + Niepodległość = Solidarność” oraz „Solidarność = Polska” widoczne są z peronów Dworca PKP Toruń Główny. Wykonał je farbą do malowania okrętów, pochodzącą z toruńskiego Towimoru, prawdopodobnie nieżyjący już Teofil Kowalkowski.