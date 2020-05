31-latek wyrwał i ukradł pióro z pomnika Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Policjanci zatrzymali sprawcę i odzyskali skradziony element.

Do zdarzenia doszło prawie dwa tygodnie temu w południe. Jeden z przechodniów usiadł koło pomnika Mariana Rejewskiego przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy.- Mężczyzna dziwnie się zachowywał. Po chwili chwycił za pióro i zaczął wyginać, próbując je urwać. Niestety udało mu się. Wyrwane pióro schował do saszetki i odszedł - relacjonuje kom. Przemysław Słomski z Zespołu Prasowego KWP Bydgoszcz.Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę miejskiego monitoringu. Pracownicy straży miejskiej, obsługujący kamery, zauważyli brak elementu pomnika. Poinformowali urzędników ratusza, a ci zawiadomili policję. Na trop sprawcy wpadli policjanci z wydziału narkotykowego. To oni ustalili jego dane personalne. Zatrzymali go na jednej z bydgoskich ulic, miał przy sobie skradziony element pomnika. Nie był w stanie odpowiedzieć, dlaczego tak postąpił.Zatrzymany został dowieziony do komisariatu na bydgoskim Śródmieściu. Tamśledczy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili muzarzut przestępstwa kradzieży, za który grozi do 5 lat pozbawienia wolności.