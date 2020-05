- Trzeba być blisko ludzi, wsłuchiwać się w ich problemy i pobudzać rządzących do działania - mówił w Solcu Kujawskim prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski spotkał się z burmistrzem Solca Kujawskiego Teresą Substyk i prezydentem Bydgoszczy Rafałem Bruskim. Rozmowy poświęcone były m.in. konieczności wybudowania w naszym regionie drogi ekspresowej S10.Na konferencji prasowej prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta RP był pytany o ostatni sondaż prezydencki przeprowadzony przez Kantar. Wynika z niego, że gdyby wybory odbyły się za dwa miesiące, to największe poparcie uzyskałby Andrzej Duda, którego wskazało 39 proc. badanych deklarujących chęć wzięcia udziału w wyborach, to o 20 pkt proc. mniej niż wynika z kwietniowego badania.Trzaskowski ocenił, że „dzisiaj nad Pałacem Prezydenckim powiewa biała flaga", a prezydent nie zabiera w ogóle głosu w sprawach bardzo istotnych. - Dopiero po tygodniu pytań zainteresował się suszą, mimo że mówiliśmy o tym, ja w kontekście warszawskim, od wielu tygodni, dopiero po tygodniu od skandalicznych zachowań władzy w radiowej Trójce pan prezydent zdecydował się to skomentować - mówił Trzaskowski.Zaznaczył, że wszyscy kandydaci po stronie opozycyjnej mają ten sam cel - żeby przekonywać obywateli, żeby wzięli udział w wyborach prezydenckich. - W tej chwili, czym więcej silnych kandydatów opozycyjnych tym lepiej, dlatego że mobilizujemy obywateli do pójścia do wyborów, natomiast na pewno do II tury przejdzie najlepszy kandydat opozycji i wtedy wszyscy będziemy go wspierać - powiedział Trzaskowski.