- Chcemy, aby zastępcą prezydenta Torunia była osoba wywodząca się z klubu Rady Miasta, współtworząca porozumienie programowe, stąd zmiana Andrzeja Rakowicza na przewodniczącego klubu Pawła Gulewskiego - mówił w Polskim Radiu PiK poseł Tomasz Lenz.

Szef struktur regionalnych PO był gościem „Rozmowy dnia”. Poseł oficjalnie potwierdził, że Paweł Gulewski czeka tylko na wygaśnięcie mandatu radnego, aby objąć funkcję.Jakie atuty ma Paweł Gulewski, których nie miał Andrzej Rakowicz? - pytała Katarzyna Prętkowska. - Paweł Gulewski jest radnym Rady Miasta Torunia już niejednej kadencji. Zna dobrze samorząd Torunia. Jest bardzo aktywnym radnym wybieranym w okręgu na Bydgoskim Przedmieściu. Wiele lat współpracuje z prezydentem Michałem Zaleskim. W samorządzie jest u siebie – nie musi się go uczyć, jest doskonale przygotowany do wypełnienia zadań, które zapewne pan prezydent przed nim postawi. Trwają w tej chwili rozmowy, jakie kompetencje, jakie działy w ratuszu Paweł Gulewski miałby objąć – odpowiadał Tomasz Lenz. - Andrzej Rakowicz pełnił swoją funkcję przez kilka lat. Został rekomendowany na funkcję wiceprezydenta w zupełnie innym okresie, z innym składem Rady Miasta. Jest radcą prawnym i nadal będzie pracował w ramach samorządu regionalnego, toruńskiego, bardzo cenimy jego pracę - dodał.Co PO chce zyskać na tej zmianie? - Chcemy zdecydowanie zwiększyć ilość kontaktów Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej z wiceprezydentem z ramienia naszego ugrupowania. Chcemy, by ten wiceprezydent regularnie spotykał się z Klubem Radnych. Podpisaliśmy z panem prezydentem Zaleskim porozumienia programowe w tamtym roku – dość obszerny dokument, w których KO określiła swój plan na rozwój Torunia i jego przyszłość. Podpisałem to osobiście, podpisał prezydent Zaleski. Zamierzamy, by część tego programu była w czteroletniej kadencji realizowana – tłumaczy poseł.W ubiegłym tygodniu prezydent Torunia poinformował, że misja Andrzeja Rakowicza po 5,5 roku dobiegła końca. Jak ustaliło Polskie Radio PiK, Pawła Gulewskiego w Radzie Miast może zastąpić Michał Wojtczak były poseł i senator PO.