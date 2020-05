Sprawcy znieważenia dwóch pomników w Toruniu usłyszeli prokuratorskie zarzuty. 20-latkowie pomalowali farbą pomnik św. Jana Pawła II i marszałka Józefa Piłsudskiego.

Częściowo przyznali się do winy. Młodzi mężczyźni odpowiedzą również za uszkodzenie elewacji X Liceum Ogólnokształcącego i Centrum Sztuki Współczesnej. Straty oszacowano na 20 tys zł. - potwierdził Polskiemu Radiu PiK Marcin Licznerski, szef prokuratury Rejonowej Toruń Centrum Zachód.– Prokuratura wykonała czynności z udziałem podejrzanych: Michałem K. oraz Dawidem T., którym zarzucono znieważenie pomników. Przesłuchami w toku czynności procesowych częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów podając swoją wersję przebiegu zdarzenia, która będzie weryfikowana w toku dalszych czynności procesowych. Wobec obydwu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 5 tys zł oraz zakaz opuszczania kraju – dodał Marcin Licznerski.Jeden z podejrzanych to mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego. W chwili zatrzymania w organizmie miał półtora promila alkoholu. Jego znajomy sam zgłosił się na komisariat. Wandalom grozi do 5 lat pozbawienia wolności.