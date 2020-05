Nielegalne automaty do gier w lokalu na Kapuściskach w Bydgoszczy./fot. KWP Bydgoszcz

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że w jednym z lokali na

bydgoskich Kapuściskach znajdują się nielegalne automaty do gier

hazardowych.

Ich podejrzenia potwierdziły się podczas zaplanowanych na 20 maja wspólnych działań z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.Funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres i przeprowadzili przeszukanie. Znaleźli cztery nielegalne automaty do gier oraz pieniądze. Wszystkie urządzenia oraz pieniądze zostały zabezpieczone do prowadzonego w tej sprawie postępowania.Funkcjonariusze KAS przejęli sprawę. Zabezpieczyli urządzenia i przesłuchali świadków.Niewykluczone, że właściciel lokalu usłyszy zarzuty. W takim przypadku za naruszenie przepisów karno-skarbowych może grozić kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności do lat 3.