Miasto Bydgoszcz przygotowuje kolejną dużą inwestycję z wykorzystaniem zewnętrznego dofinansowanie. Chodzi o rozbudowę zatłoczonej trasy WZ do dwóch jezdni z dwupoziomowymi skrzyżowaniami. Po konsultacjach społecznych koncepcję ocenią eksperci od ochrony środowiska. Można im zgłosić swoje uwagi.

Dwupoziomowe skrzyżowania i estakady

Jak zminimalizować wpływ na środowisko?

Inwestycja w etapach



Trasa WZ w Bydgoszczy to ciąg ulic W. Pileckiego, Artyleryjskiej i Kamiennej od węzła zachodniego do planowanego węzła wschodniego na styku z ulicą Fordońską. W ostatnich latach opracowana została wielowariantowa koncepcja rozbudowy tej trasy do układu dwujezdniowego. Początkowo przygotowane zostały 3 warianty. W toku konsultacji społecznych, które zorganizowaliśmy 3 lata temu powstał dodatkowy, czwarty wariant uwzględniający wiele uwag bydgoszczan. Jest on podstawą do dalszych działań.Wariant wybrany w oparciu o konsultacje z mieszkańcami zakłada oprócz dobudowania drugiej jezdni również budowę dwupoziomowych skrzyżowań na połączeniu trasy z ulicami Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego. Przewiduje się budowę drugiego mostu na Brdzie na Jachcicach oraz wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie zakładu Pesa. Poza tym opracowanie objęło także węzeł wschodni, czyli połączenie drogowe ulic Kamiennej i Lewińskiego wraz z przyległymi ulicami. Dzięki tej inwestycji kierowcy korzystający z Trasy WZ i ulicy Lewińskiego nie będą musieli pokonywać przejazdów kolejowych. Projektowany węzeł ułatwi też wyjazd z ul. Spornej na Fordońską. Zmodernizowana trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej ruchu przyspieszonego, po której będzie można poruszać się z prędkością do 70 km/h. Opracowanie objęło też rozbudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w tym m.in.: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej z systemem odwodnienia, elementami związanymi z transportem publicznym ruchem rowerowym i pieszym, rozbudowę systemu ITS oraz ekrany akustyczne. Odległości między skrzyżowaniami będą nie mniejsze niż 600 metrów.Do rozpoczęcia inwestycji potrzebna jest m.in. decyzja środowiskowa. Dlatego wraz z koncepcją opracowany został kompleksowy raport o jej wpływie na otoczenie. Teraz eksperci z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska szczegółowo ocenią wpływ różnych wariantów na środowisko naturalne oraz projektowane rozwiązania. Na tym etapie do 14 czerwca opinie mogą również wyrazić mieszkańcy. Z dokumentacją oraz raportem oddziaływania na środowisko uwzględniającym wszystkie warianty można zapoznać się na stronie:https://ekoportal.gov.pl/ (nr karty 309/2020) oraz pod linkiem http://public.rdos-bydgoszcz.pl/download/wz.zip. Uwagi można zgłaszać m.in. mailowo na adres kancelaria@bydgoszcz.rdos.gov.pl.Cała trasa docelowo będzie miała długość 8,6 km. Budowana będzie etapami. W pierwszej kolejności planowana jest realizacja około 1,5 kilometrowego odcinka pomiędzy Gdańską i Wyszyńskiego. Dla tej części zadania po uzyskaniu decyzji środowiskowej planujemy zlecić opracowanie dokumentacji projektowej. W budżecie miasta na ten cel zarezerwowaliśmy 250 tysięcy złotych. Zakładamy, że dzięki kompleksowej dokumentacji możliwe będzie pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na budowę.