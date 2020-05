Są zarzuty dla jednego ze sprawców znieważenia pomnika św. Jana Pawła II w Toruniu. To 20-latek, który sam zgłosił się na policję z adwokatem - ustaliło Polskie radio PiK. Młodzi mężczyźni pomalowali farbą również pomnik marszałka Piłsudskiego i dwa budynki.

- Ich działania miały charakter chuligański - mówi Wioletta Dąbrowska oficer prasowy toruńskiej policji. - Sprawcy odpowiedzą za trzy czyny: za dwa zniszczenia pomników i za uszkodzenie elewacji przy jednym z liceów i przy Centrum Sztuki Współczesnej. Straty sięgają blisko 20 tysięcy złotych. Jeden z tych mężczyzn wiedząc, że go szukamy, zgłosił się na komisariat. Już wie, że musi zapłacić kilka tysięcy złotych poręczenia majątkowego, ma dozór policyjny i nie może opuszczać kraju. Pierwszy mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dopiero dziś możliwe jest przeprowadzenie z nim policyjnych czynności.- 20-latek z Torunia sam zgłosił się na komisariat - wyjaśnia Magdalena Wójcikiewicz-Syczyło z Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód.Przypomnijmy, że w nocy z 19 na 20 maja dwóch sprawców zdewastowało pomnik św. Jana Pawła II. Postać papieża-Polaka pomalowano farbami, zarówno twarz, jak i pozostałą część sylwetki. Sprawcy zniszczyli także pomnik Józefa Piłsudskiego. Postument papieski został już oczyszczony, Piłsudski także.Mężczyźni są znajomymi. Jeden to mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.