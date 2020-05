Są już oficjalne wyniki wyborów rektora na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Profesora Jacka Woźnego poparło dwie trzecie elektorów. Zdobył 79 głosów, a jego konkurent 38.

W walce o fotel rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Woźny pokonał prof. Bernarda Mendlika. - Ciesze się, że po raz drugi udało mi się przekonać do siebie społeczność akademicką - komentuje głosowanie nowy-stary rektor. Jak mówi, stawia na uniwersyteckość uczelni. Nam zdradza też, jakie zadania są dla niego najważniejsze w kończącej się i rozpoczynającej wkrótce nowej kadencji.- Najpilniejsze to dokończenie roku akademickiego, przejście sesji egzaminacyjnej, obron magisterskich. Zbliżają się obrony doktorskie i inne ważne nadania w sytuacji ograniczonego, wymuszonego kontaktu, co jest trudne - mówi prof. Woźny. - A poza tym inwestycje, które realizujemy i które się rozpędzają, a do tego wszystkiego jeszcze utrzymanie kategorii naukowej, więc jest sporo wyzwań.Wybory rektora UKW pierwotnie miały odbyć się 24 marca, ale z powodu pandemii koronawirusa zostały przesunięte. Ostatecznie głosowanie odbyło się online. Prof. Jacek Woźny ma 58 lat. Rektorem uczelni został w 2016 roku. Z wykształcenia jest archeologiem. Zanim został rektorem, pełnił funkcję prodziekana i dziekana wydziału humanistycznego, a także prorektora Akademii Bydgoskiej ds. dydaktycznych.