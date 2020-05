Poseł Krzysztof Gawkowski w środę wystąpił do wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza z pytaniami, jak wyglądają przygotowania na wypadek drugiej fali epidemii. Interesują go kwestie dotyczące szpitali i placówek oświatowych.

- Przed nami ważny czas. Polska krok po kroku zaczyna wychodzić z pandemii koronawirusa, ale kryzys społeczny wcale się nie zmniejsza, zagrożenie cały czas jest. Sytuacja na Śląsku pokazuje, że zmniejszenie w ostatnich tygodniach restrykcji może powodować trudny czas. Mamy więcej zachorowań, pojawiają się nowe źródła, nowe ośrodki. Naprawdę nie wiemy, czy w najbliższych tygodniach, miesiącach nie przyjdzie druga fala koronawirusa – powiedział poseł na konferencji prasowej przed Urzędem Wojewódzkim.Gawkowski zaznaczył, że prawdopodobieństwo wystąpienia drugiej fali zachorowań jest olbrzymie, a dopóki nie ma szczepionki zabezpieczającej przed chorobą, to trzeba być w gotowości. - Zwracam się do wojewody o przedstawienie przygotowań do drugiej fali koronawirusa. Proszę o konkretne informacje, czy szpitale województwa są zabezpieczone na wypadek wzrostu zachorowań, dotyczące miejsc w szpitalach, dostępności do respiratorów, opieki nad szpitalami jednoimiennymi – podkreślił Gawkowski, który jest posłem z okręgu bydgoskiego.Poseł poinformował też, że z podobnymi pytaniami zwróci się do powiatowego inspektora sanitarnego w Bydgoszczy. - Wytyczne Ministerstwa Zdrowia dają wiele uprawnień wojewodzie. To w jego rękach jest odpowiedź na pytanie, czy bezpiecznie będzie w placówkach edukacyjnych i czy szpitale są zabezpieczone w odpowiedni sposób. Ten temat nie może zostać bez odpowiedzi, żebyśmy nie zostali później zaskoczeni, za dwa – trzy miesiące okazało się, że nikt nad tym nie panuje. Wierzę, że wojewoda i inspektor sanitarny są przygotowani i będą szybkie odpowiedzi – dodał Gawkowski.