Pielęgniarka z oddziału laryngologicznego w Szpitalu Dziecięcym w Toruniu zakażona koronawirusem - ustaliło Polskie Radio PiK. Od piątku z powodu wykrycia COVID-19 u jednego z pacjentów, izolowany był cały oddział.

- Dziesięciu osobom wykonano testy - mówi Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. - Wszystkie osoby tam przebywające nie miały i nadal nie mają żadnych objawów Covid-19, ale jeden wynik jest dodatni, co oznacza, że ta osoba została skierowana do izolatorium w Ciechocinku.W przypadku siedmiu pacjentów, którzy przebywali na oddziale, jeden wymaga leczenia laryngologicznego i zostanie skierowany do szpitala jednoimiennego, a pozostałych sześciu nie wymaga hospitalizacji, więc zostaną skierowani na kwarantannę poza szpitalem. To samo dotyczy dwóch osób z personelu medycznego.Wszystkie osoby objęte kwarantanną są dorosłe. Obecnie trwa dezynfekcja oddziału. Zostanie otwarty w najbliższym możliwym terminie.