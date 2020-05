Jacht Katharsis 2 z bydgoszczanką - kapitan Hanną Leniec - Koper i inowrocławianinem - kapitanem Mariuszem Koperem na pokładzie, po 55 dniach na morzu, 20 maja około południa pojawili się w gdańskiej marinie.

Katharsis 2 był w rejsie od 26 marca, kiedy to opuścił Kapsztad w obawie przed zamknięciem portu. Wtedy kapitanowie napisali:"Postanowiliśmy nie czekać na rozwój wydarzeń i od razu podjęliśmy decyzję o opuszczeniu Kapsztadu. Jeszcze nie wiemy, gdzie popłyniemy, gdyż żadne porty nie przyjmują teraz żeglarzy. Mamy nadzieję, że sytuacja unormuje się w najbliższym czasie i za kilka tygodni będziemy mogli zawitać na południe Europy. Jeśli nie, to nie pozostanie nam nic innego jak płynąć dalej do Polski, co oznacza około 8000 mil morskich...zapowiada się długi rejs we dwoje."Tak też się stało - bez zawijania do portu w niecałe dwa miesiące dotarli przed dwoma dniami na wody Bałtyku, a 19 maja zobaczyli polskie wybrzeże.W Gdańsku około południa Katharsis 2 przywitają na morzu przyjaciele.