Do wypadku doszło na 82. km drogi, na odcinku pomiędzy Włocławkiem i Płockiem

Po wypadku na drodze krajowej 62 w Mostkach koło Włocławka, w którym zginęła jedna osobowa i jedna została ranna, wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnieni mogą potrwać do późnego popołudnia - poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Ryszard Duljan.

Do wypadku doszło na 82. km drogi, na odcinku pomiędzy Włocławkiem i Płockiem. Czołowo zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka - cysterna do przewozu materiałów sypkich. Na miejscu zginął kierowca auta osobowego.Droga przez pewien czas była zablokowana, a obecnie wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 18:00.