Pod internetową petycją o zmianę formy zaliczeń z tradycyjnej na online podpisało się już blisko 3 tys. studentów UMK w Toruniu. List otwarty w tej sprawie ma trafić do władz uczelni.

- Powrót na uczelnię wiąże się z koncentracją zagrożeń, których w tym trudnym dla wszystkich okresie próbujemy uniknąć - piszą w petycji studenci. - Jestem w domu rodzinnym w Warszawie, nie wyobrażam sobie teraz wrócić do Torunia i spotkać się w dużej grupie studentów, jeździć środkami transportu publicznego - mówi jedna z nich.Od 12 marca zajęcia na UMK prowadzone są w systemie zdalnym i tak też - według studentów - powinna odbyć się sesja. - Podczas zdalnego egzaminu z prawa nie było żadnych komplikacji. O wiele lepiej byłoby zrobić sesję w terminie, ale zdalnie i nie narażać nikogo - mówi jedna ze studentek.- Egzaminy co do zasady powinny odbywać się w bezpośrednim spotkaniu studentów i egzaminujących, niemniej jednak wszystko może się zmienić - odpowiada rzecznik UMK dr Marcin Czyżniewski. - Będzie to zależało od sytuacji epidemiologicznej. Jest jeszcze trochę czasu do rozpoczęcia sesji - dodaje.