214 sztuk skorodowanej amunicji z czasów II wojny światowej wywieźli w poniedziałek saperzy na poligon z wsi Liszkowice (gmina Rojewo, powiat inowrocławski).

Niewypały odkrył jeden z mieszkańców wsi Liszkowice podczas kopania piasku na terenie swojego gospodarstwa. Natychmiast skontaktował się z numerem alarmowym i powiadomił służby.Na miejsce pojechał patrol do działań minersko-pirotechnicznych inowrocławskiej policji. Teren znaleziska został zabezpieczony, a o wykopaliskach powiadomiono wojskowy patrol saperski. Z ziemi wydobyto 214 sztuk skorodowanej amunicji kaliber 7,92 mm. - Wszystko wskazuje na to, że przetrwała ona w ziemi od czasów II wojny światowej – informuje policja. Amunicję zabrał patrol saperski, który zneutralizował ją napoligonie.- Na pochwałę zasługuje mieszkaniec Liszkowic, który zachował daleko idącą ostrożność, zgodnie z zasadą: „jeśli widzisz niewypał, on również widzi Ciebie i może ranić, a nawet zabić” - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.