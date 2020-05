"Jesteśmy demokratyczna partią" - powiedział w Toruniu Jarosław Gowin Lider Porozumienia. Polityk odniósł się do stanowiska bydgoskich działaczy, którzy w przyjętej uchwale apelowali do swoich posłów o przeprowadzenie wyborów 10 maja.

- Dzięki kompromisowi, który wypracowaliśmy z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, uchroniliśmy Polskę przed ciężkim, wieloletnim kryzysem konstytucyjno - ustrojowym. Skoro na przełom czerwca i lipca nie zdążylibyśmy z wyborami korespondencyjnymi, to one w tej formule nie byłyby możliwe także 23 maja. Gdyby jednak do jakiejś próby wyborów by doszło, to niezależnie od tego, kto zostałby wybrany prezydentem, ta prezydentura byłaby przez pięć lat krytykowana w Polsce, kwestionowana za granicą. Nie mogliśmy pozwolić na to, by autorytet państwa tak ucierpiał - mówi Jarosław Gowin, lider Porozumienia.O przyjętej uchwale bydgoskich działaczy informowaliśmy na naszej stronie 28 kwietnia. Jarosław Gowin spotkał się w Toruniu z lokalnymi działaczami i prezydentem Michałem Zaleskim. Zadeklarował pomoc dla miast turystycznych, które ucierpiały z powodu epidemii koronawirusa.