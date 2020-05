Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku koło Stopki

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tragicznego zdarzenia drogowego na DK 25. Kierujący fordem najechał na tył motorowerzysty. 50-letni motorowerzysta poniósł śmierć na miejscu. Kilkaset metrów dalej policjanci znaleźli też ciało kierowcy forda.

Do zdarzenia doszło dzisiaj (17.05.2020) nad ranem około godziny 4:30, wówczas patrol z Koronowa pojawił się w miejscu zdarzenia drogowego na DK 25 w miejscowości Stary Dwór. Od razu został skierowany też patrol ruchu drogowego.Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Ford Mondeo nie zachował bezpiecznego odstępu od pojazdu poprzedzającego i najechał na tył motorowerzysty, który wyniku uderzenia przewrócił się. Niestety 50-letni motorowerzysta poniósł śmierć na miejscu. Natomiast kierujący fordem odjechał z miejsca zdarzenia. Jego pojazd został znaleziony kilkaset metrów dalej. Kierowcy na miejscu nie było.Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Do pomocy wykorzystali policyjnego psa tropiącego, który kilkaset metrów dalej doprowadził policjantów do zwłok mężczyzny. Okazało się, że jest to 26-letni kierujący fordem. Policjanci na miejscu przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Teraz funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.