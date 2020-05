Podopieczni DPS-u w Browinie bez koronawirusa

Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Browinie są zdrowi - poinformował podczas sobotniej konferencji online starosta toruński Marek Olszewski. Placówka jest jedną z czterech prowadzonych przez powiat.

Mieszkańcy domu w Browinie zostali przebadani po tym, jak dwa dni temu - po profilaktycznym badaniu - okazało się, że jeden z pracowników DPS-u ma pozytywny wynik testu na COVID-19. Inni przebadani pracownicy są zdrowi, czekamy jeszcze na wynik 4 osób - poinformował starosta.- Wszystko wskazuje na to, że to będzie także dobra wiadomość - wyniki będą ujemne. Od chwili, kiedy pojawiły się pierwsze sygnały o epidemii odwołano odwiedziny, zaopatrzono placówki w środki ochrony bezpośredniej. W kwietniu Domy Pomocy Społecznej zawarły umowy na badanie profilaktyczne wszystkich pracowników. Podczas jednego z takich badań uzyskano dodatni wynik u jednego pracownika Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Osoba zakażona od razu została przetransportowana do izolatorium, a jej rodzina do kwarantanny. Sanepid wdrożył w placówce odpowiednie procedury - powiedział Marek Olszewski.Placówka w Browinie jest zamknięta, podopiecznymi opiekuje się 14-osobowy zespół, który został wcześniej przebadany i jest zdrowy. W DPS-ie są środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji i zapasy żywności.W innej placówce - w Wielkiej Nieszawce izolacja trwa już 3 tygodnie. Pracownicy przebywają w zamknięciu z podopiecznymi w cyklu 2-tygodniowym. Pozostałe DPS-y rozważają wprowadzenie podobnego systemu.Według porannych danych w powiecie i samym Toruniu jest 134 chorych i 88 ozdrowieńców. W kwarantannie pozostaje 377 osób. Starosta Marek Olszewski poinformował również, że od 1 czerwca rozważa całkowite otwarcie budynku dla klientów.- Możliwość kontaktu telefonicznego mailowego lub korespondencyjnego, a także możliwość uzyskania informacji w biurze podawczym istniała zawsze, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jednak pracujemy nieco wolniej, ponieważ składane dokumenty muszą przebywać w trzydniowej kwarantanni. Teraz, kiedy gospodarka jest odmrażana rozważamy możliwość otwarcia budynku i powrotu - choć niezupełnie - do stanu poprzedniego - dodał starosta toruński.Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu udziela pomocy przedsiębiorcom. Wczoraj do PUP trafiło kolejne 9 mln złotych z ministerstwa na ten cel.