Do sensacyjnych wniosków doprowadziły badania archeologiczne przypadkowo odkrytego, zapomnianego cmentarzyska przy ulicy Szymborskiej w Inowrocławiu.

W jednym z pochówków w ustach zmarłego odnaleziono srebrną monetę z XVI wieku. Zdaniem prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejza, może to być pochówek wampiryczny: - Kogo chowano pod koniec XVI wieku z monetami w ustach? Wampiry i to jest jedna z teorii lub też, by pochowana osoba nie powróciła jako upiór – mówi prezydent. - Nie wykluczone, że z takim pochówkiem mamy do czynienia.- To miejsce to bardzo interesujący temat. Do lat 70. w tym miejscu stała kapliczka - mówi Marcin Woźniak z Muzeum im. Kasprowicza w Inowrocławiu. - Ci, którzy tę kapliczkę stawiali przed wielu laty wiedzieli, że stawiają ją na cmentarzu. W tym miejscu chowano ludzi, których „święta ziemia nie mogła przyjąć”, gdzie ludzie widzieli znak bożego gniewu czy bożego palca.- Odkrywamy kolejną kartę Inowrocławia. Fantastyczne jest to, że mamy okazję sięgnąć do tak dalekiej przeszłości – mówi prezydent Brejza.Odkrycia dokonane przez archeologów zostaną teraz naukowo opracowane.