Uczniowie i ich rodzice zastanawiają się do kiedy potrwa nauka zdalna i czy w ogóle dzieci i młodzież w tym roku szkolnym wróci do szkół?

Na razie wiadomo, że zdalna nauka potrwa do 5 czerwca - mówi kujawsko-pomorski kurator oświaty. Marek Gralik dodaje, że będzie można umawiać się na indywidualne konsultacje.– Czekamy na stosowne rozporządzenie, które nam wyjaśni precyzyjnie do kiedy uczniowie będą nauczani zdalnie. Na podstawie informacji, które zostają nam przekazywane wynika, że na razie przygotowane rozporządzenie, które określi maksymalnie okres do 8 czerwca. Co będzie się działo później to trudno teraz powiedzieć. Wiemy, że od 1 czerwca wszyscy uczniowie czyli nie tylko klas 1-3 będą mogli korzystać z tzw. konsultacji, ale one będą mogły być przeprowadzone tylko w sytuacji jeżeli uczniowie sobie tego życzą – powiedział Marek Gralik.Kurator Marek Gralik powiedział także, że nie ma takich sygnałów, by z jakimś uczniem nauczyciele długo nie mieli kontaktu. Jeśli tak jest trzeba natychmiast reagować - przez dyrekcję, a nawet służby mundurowe, by sprawdzić czy w domu nic złego się nie dzieje.