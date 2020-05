W Toruniu znów zapłacimy za parking korzystając z parkomatu

Od 1 czerwca toruńscy kierowcy i turyści ponownie będą korzystać z parkomatów - zdecydowali o tym toruńscy radni.

Do czasu wprowadzenia zmian muszą płacić przez aplikację. W marcu i kwietniu wpływy z opłat stopniały o prawie pół miliona złotych.– To w gruncie rzeczy jeden z elementów odmrażania gospodarki – powiedział radny Michał Jakubaszek z PiS– Ja nie mam żadnych wątpliwości co do słuszności takiego podejścia do sprawy. Zachęcamy też do korzystania z rękawiczek, będzie również dezynfekcja parkomatów – powiedział radny Michał Rzymyszkiewicz z KO– To wszystko powoduje, że przy wejściu uchwały 1 czerwca już kolejne, być może, obostrzenia zostaną zdjęte, co tym bardziej czyni powrót do płacenia za pośrednictwem parkomatów zasadne – mówi Marcin Kowallek, dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej w UM w Toruniu.Radni przyjęli nowy regulamin konsultacji społecznych. Warsztaty, spotkania i dyżury - będzie można teraz prowadzić online. Przyjęli również stanowisko o upamiętnieniu setnej rocznica urodzin św. Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Torunia.