Żłobki i przedszkola w Inowrocławiu mogą od poniedziałku 18 maja wznowić działalność opiekuńczą i wychowawczą. Wszystkie placówki zostały dostosowane do wymogów epidemicznych, a pracownicy przeszli szkolenia – poinformował w komunikacie ratusz.

„Po uzgodnieniu z prezydentem miasta decyzję w tych sprawach podjęli dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, co było możliwe po stałym monitorowaniu liczby osób zakażonych w Inowrocławiu oraz regionie. Utrzymujący się stabilny poziom bezpieczeństwa pozwala wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, którzy wykazują zainteresowanie oddaniem swoich dzieci do placówki. Istotnym argumentem jest również powrót do pracy od przyszłego tygodnia kolejnych grup zawodowych” – podkreślono w komunikacie.Wszystkie miejskie placówki zostały dostosowane do wytycznych głównego inspektora sanitarnego. Po konsultacji z powiatowym inspektorem sanitarnym stworzono szczegółowe procedury dotyczące zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa wszystkim przebywającym w placówce dzieciom oraz pracownikom. Procedury te uwzględniają specyfikę budynków oraz możliwości organizacyjne w każdym ze żłobków i przedszkoli.Dyrektorzy przeprowadzili również szkolenia z zakresu stosowania obowiązujących przepisów sanitarnych oraz wdrożenia prawidłowych procedur bezpieczeństwa i higieny.„Szkoda tylko, że w obecnej fazie zachorowań, w tym utajonych, występujących u dzieci, nie zapewniono nam możliwości objęcia programem testowym wszystkich pracowników żłobków i przedszkoli. To na pewno wzmocniłoby tak pożądane poczucie bezpieczeństwa” – zaznaczył cytowany w komunikacie prezydent miasta Ryszard Brejza.