Wśród przekazanych przez KSC SA produktów: mąki, kasze, płatki owsiane, przetwory, marmolady i gotowe sosy do dań. Fot. Nadesłane

Kolejna pomoc dotrze do seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. Krajowa Spółka Cukrowa przekaże toruńskiej Caritas kilkanaście palet żywności o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wśród produktów: mąki, kasze, płatki owsiane, przetwory, marmolady i gotowe sosy do dań.



- Po raz kolejny przyjaciele nie zawodzą. To bardzo ważna pomoc. Przekazujemy ją w formie paczek dla seniorów. Do tej pory kilka tysięcy takich paczek zostało przygotowanych na święta, pomiędzy nimi i dostarczone do naszych seniorów. Postanowiliśmy, aby głównie poprzez parafie dostarczyć te pomoc. Na naszych stronach internetowych Caritas Diecezji Toruńskiej można znaleźć informacje. Dziękujemy Krajowej Spółce Cukrowej za przyjaźń i pomoc - powiedział ks. Daniel Adamowicz, dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej.



W ostatnich kilku tygodniach Grupa Kapitałowa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. realizuje dużą akcję pomocową dla potrzebujących. Pod koniec marca grupa rozpoczęła przekazywanie instytucjom realizującym pomoc charytatywną żywność o wartości blisko miliona złotych, a ponadto KSC przekazała na szpitale i placówki medyczne wsparcie finansowe o wartości ponad miliona złotych.



„Skuteczna pomoc spółek Skarbu Państwa w walce z epidemią koronawirusa to w praktyce wykorzystanie doświadczenia i możliwości takich instytucji jak Caritas czy PCK. Koordynując działania naszych firm z uznaniem odnosimy się do inicjatyw Krajowej Spółki Cukrowej i wszystkich innych podmiotów, które charytatywnie wspierają potrzebujących w warunkach pandemii” - przekazał w medialnym komunikacie wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.