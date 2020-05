15 lat więzienia grozi 22-latkowi, który jest podejrzewany o napad na sklep jubilerski w Toruniu. Mężczyzna został zatrzymany w Rzeszowie. Jest recydywistą, w przeszłości karanym za rozboje.

- Kryminalni z toruńskiej komendy ustalili, kto stoi za napadem na sklep jubilerski. 22-latek został zatrzymany w Rzeszowie i stamtąd przetransportowany do Torunia. Jeszcze dzisiaj usłyszy zarzuty za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jest recydywistą, więc grozi mu teraz do 15 lat więzienia - poinformował w środę mł. asp. Wojciech Chrostowski z KMP w Toruniu.Do napadu doszło 7 maja na toruńskiej starówce. Mężczyzna użył przedmiotu przypominającego broń, stłukł szybę jednej z gablot i ukradł biżuterię, z którą uciekł. - Mężczyzna wpadł w jednym z hoteli w Rzeszowie. Stamtąd trafił do Torunia. Kryminalni będą również ustalać, czy mężczyzna nie ma na koncie innych tego typu przestępstw - podkreślił mł. asp. Chrostowski.22-latek był już karany za rozboje. Teraz za napad na sklep jubilerski grozi mu do 15 lat więzienia.