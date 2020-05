Prezydent Torunia o aktualnej sytuacji w mieście

Prezydent Torunia Michał Zaleski. Fot. www.torun.pl

Prezydent Toruniu Michał Zaleski zaapelował do premiera o zmniejszenie obostrzeń i zwiększenie liczby dostępnych miejsc w komunikacji miejskiej. Od początku roku dochody ze sprzedażny biletów w Toruniu spadły o 4 mln zł.

– W związku z tym, że jesteśmy coraz bardziej mobilni, a komunikacja miejska jest chyba najbardziej przyjaznym dla mieszkańców sposobem przemieszczania się, wystąpiłem do rządu polskiego z prośbą o zwiększenie napełnienia pojazdów komunikacji publicznej z obecnych 50 procent miejsc do 70 procent – poinformował prezydent Michał Zaleski.



W wyniku stanu epidemicznego zmalały dochody do budżetu miasta tytułu odpisu z podatku od osób fizycznych. W kwietniu dochody z PIT były niższe o 39 proc., natomiast za cztery miesiące 2020 roku kwota łączna z tego tytułu to prawie 20 mln zł (o 14 mln zł mniej niż w analogicznym okresie w roku 2019). Zwiększa się także liczba osób bez pracy w mieście – w kwietniu w Powiatowym Urzędzie Pracy zanotowano 850 osób chcących się zarejestrować jako osoby bezrobotne, podczas gdy w kwietniu 2019 r. było to 520 osób. Już na początku maja do Urzędu Pracy zgłosiło się kolejne 300 osób bezrobotnych. Spadła także oferta nowych miejsc pracy – w kwietniu 2019 roku takich propozycji było 720, a w kwietniu bieżącego roku – 70.



Gmina zamierza wprowadzić szereg rozwiązań mających na celu wsparcie toruńskich przedsiębiorców. Tym, którzy złożyli wnioski o prowadzenie ogródków w sezonie, miasto oferuje obniżenie stawek najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych zespołu staromiejskiego, udostępnianych na ten cel. I tak stawka za pierwszy pełny miesiąc obowiązywania umowy wyniesie 1 zł/mkw., 30 proc. obowiązującej stawki – za drugi miesiąc oraz 60 proc. za trzeci miesiąc. Na tych zasadach właściciele gastronomii będą mogli pozyskać, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki, także powierzchnię poza standardowym obrysem ogródka.



Następuje stopniowe otwarcie toruńskich instytucji kultury. Od 12 maja ponownie otwarte zostało Centrum Sztuki Współczesnej, jednak w obecnej sytuacji wiąże się to z pewnymi ograniczeniami i dostępne są tylko dwie wystawy. Zwiedzanie wystaw jest ograniczone do obserwacji obiektów, bez możliwości dotykania eksponatów i korzystania z paneli dotykowych. Kino Centrum, Czytelnia CSW, kawiarnia oraz szatnia pozostają nieczynne.



Od 9 maja otwarty dla zwiedzających jest Ratusz Staromiejski (muzeum) oraz wieża.



– W ciągu pierwszych dwóch dni aktywności tej placówki odwiedziło ją łącznie prawie 280 osób – poinformował prezydent Michał Zaleski.



13 maja uruchomione zostaną Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów oraz Dom Mikołaja Kopernika, a 19 maja Muzeum Toruńskiego Piernika oraz Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą.



Nad ponownym otwarciem pracuje Centrum Kultury Dwór Artusa, które uzyskało już oficjalną zgodę sanepidu. Od 14 maja czynna będzie kasa biletowa, natomiast od 18 maja ruszą galerie w Centrum Kultury Dwór Artusa i Filia Dom Muz przy ul. Podmurnej.



11 maja miała rozpocząć się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, jednak ze względu na sytuację epidemiczną proces ten został odroczony. Nowy harmonogram jest ustalany przez MEN, do dnia 13 maja potrwają konsultacje w tej sprawie, gdyż dyrektorzy zgłaszają swoje uwagi do projektu harmonogramu.