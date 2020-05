- Droga S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń nie powstanie - uważa Paweł Olszewski. Poseł Koalicji Obywatelskiej otrzymał właśnie odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury na swoją interpelację dotyczącą przygotowań do budowy trasy.

Cała odpowiedź na interpelację

W odpowiedzi na interpelację czytamy: - Należy mieć na uwadze aktualną sytuację panującą w kraju związaną z epidemią i trudnymi do przewidzenia jej skutkami, zarówno społecznymi, jak i ekonomicznymi. Powyższe okoliczności, które dotknęły nie tylko Polskę, ale i cały świat, mogą mieć bardzo istotny wpływ na tempo finalizowania poszczególnych etapów projektów infrastrukturalnych, zarówno tych przewidzianych do realizacji w formule tradycyjnej, jak i tych, które planuje się zrealizować w formule PPP. Dlatego też nie jest obecnie możliwe przedstawienie szczegółowych terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji, o które pan poseł pyta. Minister Infrastruktury podejmuje wszelkie działania, aby przedmiotowa inwestycja była realizowana w możliwie najkrótszym okresie czasu (...).Zdaniem posła Olszewskiego pismo to dowód na to, że „od kilku lat obecna władza funduje nam festiwal kłamstw i mydlenia oczu". - Fakty są natomiast takie, że S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń wypadła z listy podstawowej Programu Budowy Dróg Krajowych, a ministerstwo nie potrafi podać żadnych konkretnych terminów dotyczących kluczowych elementów procesu inwestycyjnego, w tym ogłoszenia przetargu - mówi Paweł Olszewski. - Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury nie pozostawia wątpliwości i potwierdza to, o czym mówię od dawna. S10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń nie powstanie. Nie powstała tak w Polsce żadna droga o porównywalnych parametrach i nie będziemy pionierami. W odpowiedzi na interpelację przywoływana została epidemia, która może mieć "trudne do przewidzenia skutki" dla inwestycji. Szkoda, że skutki te dotyczą tylko naszego odcinka S10, bo po analizie działu aktualności na stronie internetowej GDDKiA, można odnieść wrażenie, że wszystkie inne inwestycje toczą się normalnym trybem.