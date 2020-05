Koncerty, wystawy i zajęcia dla dzieci oraz młodzieży - to część obchodów przypadającej w poniedziałek 18 maja setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II - patrona województwa kujawsko-pomorskiego.



Region Jana Pawła II

W 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie, jako pierwszy region na świecie zostało objęte patronatem Jana Pawła II. Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ustanowione w 2008 roku, przypada 7 czerwca, w rocznicę papieskiej pielgrzymki na Kujawy i Pomorze. Oficjalne papież dwukrotnie odwiedzał region. 6 i 7 czerwca 1991 roku był we Włocławku, również 7 czerwca, ale 1999 roku przybył z pielgrzymką do Bydgoszczy i Torunia. Tego samego dnia przypada wojewódzki dzień patronalny św. Jana Pawła II.

Samorząd województwa chce, aby mimo ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa, mieszkańcy regionu mogli uczestniczyć w zaplanowanych wydarzeniach, dlatego będą one transmitowane za pośrednictwem telewizji i internetu. Przygotowane zostały także konkursy z nagrodami.W przeddzień setnej rocznicy urodzin papieża (17 maja) mieszkańcy regionu zaproszeni zostaną na cykl wydarzeń kulturalnych, nadawanych z trzech miast Kujawsko-Pomorskiego, które odwiedzał podczas pielgrzymek Jan Paweł II: Włocławka, Bydgoszczy i Torunia. Transmisja w TVP3 (także na www.kujawsko-pomorskie.pl) rozpocznie się o godz. 20.35 kameralnym koncertem w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku. W towarzystwie organów katedralnych wystąpi tenor Piotr Buszewski.Kolejną częścią będzie koncert symfoniczny, który przygotowują muzycy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.Na koniec Toruń - na fasadzie Urzędu Marszałkowskiego wyświetlona zostanie projekcja multimedialna, ukazująca ważne wydarzenia z życia papieża. Do współpracy w projekcie zaproszeni zostali także lokalni artyści.Cały projekt dedykowany jest również Włochom, którzy przez blisko 27 lat stworzyli drugą ojczyznę dla Jana Pawła II. Przytoczone zostaną słowa lekarza, syna Francesco Crucittiego - chirurga, który operował papieża po zamachu na placu Świętego Piotra 13 maja 1981 roku.Drugi dzień obchodów w poniedziałek (18 maja) rozpocznie msza święta, która zostanie odprawiona w toruńskiej katedrze świętych Janów. Nabożeństwo będzie transmitowane na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl. Po Mszy odbędzie się uroczysta sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, poświęcona setnej rocznicy urodzin papieża.Szczególnymi adresatami nauczania Jana Pawła II byli ludzie młodzi, dlatego 18 maja na kanale Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły uczniowie szkół podstawowych i średnich wezmą udział w katechezach i warsztatach poświęconych papieżowi, które organizowane będą wspólnie z Laboratorium św. Jana Pawła II przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Organizatorzy uroczystości chcą, aby w obchody z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II aktywnie włączyli się mieszkańcy całego województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z myślą o nich przygotowane zostały konkursy. Pierwszy z nich „Urodziny papieża w moim domu” to zaproszenie i zachęcenie mieszkańców województwa do udekorowania flagami papieskimi, zdjęciami i kwiatami okien, domów, podwórek, ogrodów, osiedli i ulic. Pozwoli to poczuć szczególną atmosferę, która towarzyszyła przyjazdom Jana Pawła II do naszego regionu. Mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego mogą wziąć w nim udział, przesyłając zdjęcia dekoracji przygotowanych najpóźniej na 18 maja (dzień urodzin Jana Pawła II) do lokalnych i regionalnych mediów, w tym Polskiego Radia PiK (na zdjęcia czekamy pod adresem konkurs@radiopik.pl). Laureat każdego z nich otrzyma nagrodę finansową w wysokości 500 złotych.Przygotowany został również konkurs adresowany do: kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, sołectw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.