W Grudziądzu otwarte zostały żłobki i przedszkola

Grudziądzu po przerwie spowodowanej pandemią otwarte zostały przedszkola i żłobki. W placówkach pojawiło się łącznie 95 maluchów.

W Grudziądzu zdecydowano że przedszkola i żłobki otwarte będą nie 6 maja jak proponował rząd tylko od 11 maja. Najwięcej maluchów - jedenaścioro - pojawiło się w przedszkolu „Kopernik”, najmniej - troje - w przedszkolu „Mniszek”.Dane z województwa wskazują również na to, że coraz częściej rodzice decydują się posłać swoje pociechy do przedszkola czy żłobka, o ile te są już otwarte.- 6 maja łączna liczba wszystkich otwartych placówek - samorządowych i niesamorządowych - w naszym województwie wynosiła 93, dzisiaj zwiększyła się do 236. Co piąta tego typu jednostka w województwie już funkcjonuje. Dzieci 6 maja do tych placówek przybyło 688, a w tej chwili już mamy 2100 - poinformował Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty.