Kujawsko-Pomorski kurator oświaty dał zielone światło dla pomysłu likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie. Rodzice nie chcą się z tym pogodzić.

Takie plany ma wójt gminy Sicienko - uczniowie z Trzemiętowa od 1 września mieliby uczyć się w oddalonej o prawie 5 km szkole w Samsiecznie. W lutym jego zamiar poparli radni. Teraz wniosek dotyczący likwidacji placówki pozytywnie zaopiniował kurator oświaty.- W naszej ocenie likwidacja przyniesie pozytywne skutki w postaci poprawy poziomu edukacji – mówi Marek Gralik.Jego decyzja otwiera drogę do zamknięcia podstawówki. Ostateczną decyzję podejmą jednak radni.W dotychczasowym budynku szkoły ma się mieścić przedszkole i poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Rodzice uczniów z Trzemiętowa nie składają broni. Zapowiadają dalszą walkę o szkołę.- Przygotowujemy pozew do sądu. W międzyczasie będziemy prowadzili rozmowy i mediacje, skończy się to też pewnie akcją protestacyjną – mówi Adam Gąsior z rady rodziców.