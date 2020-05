Jedno z najbardziej popularnych kąpielisk w naszym regionie – w Chmielnikach nad Jeziorem Jezuickim pod Bydgoszczą - prawie wyschło.

Woda pod pomostem, gdzie dawniej brakowało już gruntu, teraz sięga do kostek. Pomost wyznaczał bezpieczną granicę dla kąpiących się i pływających, stamtąd wodę obserwowali ratownicy, których zresztą brakowało w ostatnim sezonie.Jezioro miało do 10 metrów głębokości. Oprócz długiego pomostu wybudowanego za unijne pieniądze, jest tam szeroka plaża, duży parking, kilka punktów gastronomicznych i wypożyczalnia sprzętu pływającego. Miejsce wypoczynku, do którego można dojechać samochodem , podmiejskim autobusem i pociągiem przyciągało dotąd w każde wakacje tłumy mieszkańców regionu.