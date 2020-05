Zarzut zabójstwa postawiono 27-latkowi z Szubina. Mężczyzna podejrzany o zabicie 63-latka trafił na trzy miesiące do aresztu.

W miniony piątek do dyżurnego policji wpłynęła informacja, że na terenie ogródków działkowych w Szubinie został pobity starszy mężczyzna. Na miejscu mundurowi znaleźli ciało 63-latka z widocznymi obrażeniami.Policjanci zatrzymali do sprawy 27-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna miał 3 promile alkoholu we krwi. Po wytrzeźwieniu w areszcie, na podstawie zebranych dowodów, usłyszał prokuratorskie zarzuty. W sobotę sąd zdecydował o zatrzymaniu podejrzanego. Za zabójstwo grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.