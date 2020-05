Dziewczynka wypadła z okna w centrum Włocławka. Do wypadku doszło w poniedziałek rano w jednym z bloków przy ul. Traugutta.

W poniedziałek po godz. 9 dyżurny policji we Włocławku otrzymał informację, że do jednej z przychodni w mieście przyszedł ojciec trzymający na rękach dziecko, które miało wypaść z okna na drugim piętrze w bloku. W przychodni lekarz udzielił pomocy 14-miesięcznej dziewczynce i zdecydował o przetransportowaniu jej do szpitala. Na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał dziecko.Policjanci ustalają okoliczności tego wypadku. - Do sprawy zatrzymano33-letniego ojca dziecka, który w chwili zdarzenia w mieszkaniu sprawował opiekę nad dwójką dzieci - także 6-letnim bratem dziewczynki. Badanie alkomatem wykazało, iż mężczyzna był nietrzeźwy, miał ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie - informuje st. sierż. Anita Szefler-Ciupińska z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.Policjanci prowadzą czynności pod kątem narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. - O zdarzeniu poinformowała została matka dzieci, która w tym czasie przebywała w pracy, i to ona zapewniła opiekę 6-latkowi - informuje policja.