30, 50, a nawet 70% promocje w galeriach handlowych. Nie bacząc na ryzyko zakażenia koronawirusem, klienci ruszyli na zakupy.

Tworzą się kolejki, nie zawsze zachowany jest wymagany dystans. Czy za dwa - trzy tygodnie nastąpi wzrost zachorowań na COVID-19?– Wszystko zależy od naszej odpowiedzialności - mówi dr Paweł Rajewski, kujawsko-pomorski konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych.– Jest to duży test dla społeczeństwa i duży eksperyment, dlatego bo to jest nowy wirus, my się cały czad go uczymy – powiedział dr Rajewski.Dr Rajewski zaznacza jednocześnie, że należy się spodziewać wzrostu liczby zakażeń, chociażby dlatego, że wykonuje się więcej testów.Za dwa tygodnie okaże się, czy możliwe będzie dalsze poluzowanie obostrzeń.