Po zniesieniu części zakazów, w weekend skorzystać można z części atrakcji Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w bydgoskim Myślęcinku. W tej części nie ma jeszcze, niestety, ogrodu zoologicznego.

O tym, co będzie ponownie otwarte mówi rzeczniczka Parku Sandra Tyczyno:- Czynny będzie Zaginiony Świat, czyli ta część parku rozrywki z dinozaurami. Na stałe otwarcie ścieżki dydaktycznej i innych części kompleksu musimy jeszcze poczekać. W okrojonym zakresie czynny jest Ośrodek Rekreacji Konnej. Tam do wyboru jest jazda indywidualna na lonży dla początkujących i zaawansowanych, mini zastępy, jazda terenowa. Wejść tam mogą tylko osoby wcześniej umówione telefonicznej. Dla graczy dostępne są pola golfowe i paintballowe, ale tam również obowiązują obostrzenia.W godzinach od 9:00 do 22:00 otwarty jest Ogród Botaniczny.