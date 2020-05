Przed Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy ruszył pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim mobilny punkt poboru wymazów „Drive-Thru”. Korzystać z niego będą powiadomieni wcześniej przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną mieszkańcy regionu, którzy przebywają w kwarantannie.

- To rozwiązanie pomoże w szybkiej diagnostyce i ułatwi pracę służbom sanitarnym, przy oczywiście jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa - powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.Próbki do badań na obecność koronawirusa będą pobierane od umówionych przezpracowników sanepidu osób przez żołnierzy WOT. Na razie punkt działa pilotażowo, dziś, jutro i w niedzielę po dwie godziny. Cała procedura trwa kilkanaście minut.Wszystko odbywa się w reżimie sanitarnym z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa, aby uchronić przed zakażeniem osoby badane i obsługę punktu. Pobrane wymazy są następnie przekazywane do laboratoriów, które przeprowadzają badania diagnostyczne.Testy pomogą w szybszej diagnostyce, jednak należy pamiętać, że wynik negatywny nie zwalnia z obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny do końca terminu.